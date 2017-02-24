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智慧雙城新創交流會，桃園市與法國交流。（甘嘉雯攝）

桃園市政府秘書處及青年事務局共同合作，24日與法國格勒諾布爾阿爾卑斯大區（ Grenoble-Alpes Métropole）共同舉行｢智慧雙城新創交流會｣，期望透過城市首長的再度會面，新創團隊的經驗分享，為智慧雙城開啟美好進階的合作機會。

(中時)