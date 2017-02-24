罹癌鐵粉動刀摘子宮 周董打氣「相約演唱會見」
周杰倫近來喜事不斷，除了老婆昆凌懷了第二胎，《地表最強世界巡迴演唱會》也如火如荼進行，不過卻傳出有名死忠鐵粉罹癌，今天將動刀摘除子宮，周董獲知此消息後相當不捨，留言為她加油打氣。
這名鐵粉的母親在周杰倫臉書留言，表示女兒從國三開始就是死忠粉絲，從外缺席過任何一場演唱會，不過卻被診斷出子宮內膜癌，預計今天要動手術摘除子宮和卵巢，未來更將面對化療這段漫漫長路，縱使如此女兒仍堅持不缺席今年演唱會，這讓身為母親的她相當心痛不捨，唯一能做的就是希望周杰倫能到女兒臉書留言，相信有偶像加持一定能平安度過手術。
周杰倫獲知消息後立即PO文打氣「我來這裡幫你加油打氣，相信你不會缺席我的演唱會，要加油喔，雖然我還不知道我台北演唱會到底什麼時候，但記得為自己也為媽媽加油喔」，對此粉絲媽媽也回應女兒看到留言後相當開心，但是身體相當不舒服仍在休息中，這讓大批粉絲大感不捨，紛紛留言祝福早日康復，並相約台北小巨蛋再相見。
(中時電子報)
關鍵字：周杰倫
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