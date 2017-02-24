迎228連假 高鐵今明增開兩加班車

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迎接228連假返鄉人潮，台灣高鐵指出，將於今明(24、25)兩日，各加開2班次各站停靠的南下列車，此加班車除商務車廂外，開放全車自由座。

高鐵新增今明兩日228加班車皆由南港站發車到左營，24日為南下的8809車次，下午3點5分發車，5點50分抵達，以及晚上8點5分的8813車次，10點55分抵達；25日為早上8點5分的8801車次，10點50分抵達，與8805車次 下午1點5分發車，3點50分抵達左營。

另外，高鐵舉辦「由港而發」活動，鼓勵旅客多從南港站上下車，將有機會抽中免費乘車兌換券，活動至月底截止。

(工商)