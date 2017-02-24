淡海新市鎮規畫是神經病 柯P看輕軌「虧到不省人事」

台北市長柯文哲今早主持交通會報指出，有很多地方吵著蓋捷運，這是「迷思」，其實只要規畫幹線公車即可，如果運量夠，要蓋捷運再蓋，幹線公車的效果和捷運是一樣的，想知道哪一條捷運規畫合不合理，幹線公車跑一跑就知道了。

柯文哲分析，全台灣各地人口會逐年下降，但台北市人口應該會維持260萬左右，話峰一轉，他說，淡海新市鎮的規畫根本是神經病，哪裡去找人來住？坦白講淡海輕軌蓋好後，這條線會「虧到不省人事」。

(中時)