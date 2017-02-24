又停水了！台中排氣閥漏水，彰化10萬戶受影響

我要評比

又停水了，自來水公司也繼續設置臨時加水站。（吳敏菁攝）

又停水了！台中市北屯區軍功路主幹管排氣閥漏水搶修，再度造成彰化10萬戶用水困擾，台水公司第11區管理處彰化給水廠供水轄區停水至106年2月25日11時止；停水地區：彰化市、鹿港鎮頂番、頭崙、溝墘里及花壇鄉白沙、岩竹村，共6萬2000戶。水壓降低地區：線西鄉、和美鎮及伸港鄉，3萬8000戶受影響。

自來水公司第11區管理處副理許瑞銘呼籲，不要將接用水龍頭之橡皮管浸入容器水中，並請關閉抽水機電源，配合節約用水，小心火燭，恢復供水初期，水質水量較為不穩定，請民眾將水煮沸後飲用。

自來水公司也繼續設置臨時加水站設置地點如下：彰化市在自來水公司第十一區管理處（門口右側）、華陽市場對面、彰興國中（大門右側）、延平公園（秀傳腫瘤大門對面）、建寶里、彰化縣政府（停車場旁）、泰和派出所、弘鑫生鮮超市、彰化高工（公路局後面康樂公司停車場）、金馬停車場門口、彰泰國中、泰和國小、玉皇宮、彰德國中、廣鳳宮、國泰世華銀行（民權里華山路41號巷口）、彰化市立幼兒園旁，和和美鎮糖友里（庚辛診所前）。

洽詢電話：彰化給水廠（04）735-3883、 彰化服務所（04）723-8015、鹿港營運所（04）777-2127、花壇營運所（04）786-7044、服務專線1910。

(中時)