涉挪用私校退撫基金 稻江董座遭起訴

我要評比

前國策顧問、稻江科技暨管理學院董事長陳璽安，被控擔任私校教職員退休撫卹離職資遣儲金管委會主委期間，挪用上億元私校退撫基金。台北地檢署今天依背信等罪，起訴陳璽安。

北檢接獲檢舉，指稻江科技暨管理學院高層受教育部請託管理私校基金，教育部查帳時卻發現基金遭到挪用。

調查發現，陳璽安涉嫌在民國94年至97年間，與女兒陳怡秀挪用4個學年度的基金，約新台幣1億2000萬元，支付陳怡秀的房貸及償還稻江貸款，雖然事後已將款項補上，但仍構成侵占罪嫌。

北檢今天依背信等罪，起訴陳璽安等4人，陳怡秀部分則獲不起訴處分。1060224

(中央社)