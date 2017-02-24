救國團是否為附隨組織 雙方PK歷史法律
行政院不當黨產處理委員會今天舉辦聽證會，討論救國團是否為中國國民黨附隨組織，雙方就歷史、法律、財務等層面交鋒。
黨產會代表一開始報告時，舉出多項歷史證據，認為救國團屬於前總統蔣經國負責的總政治部下的政工系統，並與國民黨知識青年黨部有關。並一一列舉救國團的相關財產，包括旅行社、幼獅文化、幼獅休閒管理公司等。
救國團委任律師劉昌坪則認為，救國團從未參與政黨競選活動，追討公益性社團法人的財產，不符合黨產會的立法目的。救國團委任會計師余景仁也說，救國團95％的收入都是自行籌措，包括活動中心、運動中心、團委會等，明顯不是為國民黨而支出。
利害關係人國民黨代表則說，救國團成立時的確跟國民黨有一些關係，但已事過境遷，黨產會主委顧立雄也曾是國民黨員，現在也沒對國民黨比較好。後續黨產會要求不做人身攻擊。
在聽證會正式開始前，救國團律師劉昌坪曾提議不要進行直播，認為會損及參與者的肖像權，但被黨產會駁回。1060224
(中央社)
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