台美陸合作 人蛇集團4人被逮
綽號「烏雞」的人蛇集團涉嫌以入境美國為名，從台灣轉進中國大陸，再將前往美國的班機登機證交給偷渡客。全案經兩岸共同打擊犯罪機制，在上海逮捕主嫌，再循線逮捕同夥。
內政部移民署國境事務大隊今天表示，整起人蛇集團可能涉及美國、台灣、中國大陸與馬來西亞等地的國際人蛇集團，組織縝密，經移民署出擊，切斷集團不法管道。
移民署去年間接獲美方情資反映，疑有台灣人利用前往大陸地區，再以交換登機證方式，掩護大陸人蛇偷渡前往美國。作案手法以境外機場為犯案地點，增加追查困難度，但移民署經長期跟監追查，鎖定綽號「烏雞」的李姓男子。
集團成員先以搭機到美國為幌子，先取道香港，隔天再轉往大陸機場，並與一名馬來西亞籍嫌犯於當地機場接頭，利用刷取赴美登機證後，轉給大陸人蛇搭乘赴美。李姓男子則經人蛇集團安排，從馬來西亞等東南亞地區返台。
移民署表示，李姓主嫌自以為神不知鬼不覺的犯罪模式，遭國境大隊掌握動態，隨即透過兩岸共同打擊犯罪管道，成功在上海機場，攔獲蔡姓男子與大陸偷渡人蛇，蔡姓男子在台同夥一一遭逮捕。
移民署表示，美國政府於第一時間致電，並致函移民署感謝；人蛇集團成員在接受調查後，依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例函送台灣桃園地方法院檢察署偵辦。1060224
(中央社)
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