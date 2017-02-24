冬雨少 台南高雄1月測不到一滴雨

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我要評比

去年入冬到現在，台灣冬季雨量偏少，中央氣象局統計，台南測站1月、高雄測站1月與2月沒有降一滴雨。

氣象局今天舉行春季天氣展望記者會指出，入冬以來少雨，春季可能也不樂觀。

氣象局說，去年12月只有宜蘭測站顯示是多雨，大武測站則為同期雨量最少紀錄。

今年1月，台南、高雄、東吉島測站的雨量也創同期最少，尤其台南、高雄測站沒有測到一滴雨。

2月至今，基隆及高雄測站雨量為同期最少，高雄仍是無一滴雨。

氣象局預測，3至5月的春雨，偏少機率達40%，正常50%，偏多只有10%。1060224

(中央社)