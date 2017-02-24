川普掀不確定性 比特幣飆新高

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為了針對川普相關政策所造成的全球不確定性進行避險，加上預期川普政府可能會鬆綁比特幣這種數位貨幣相關法規，比特幣今天站上歷史新高價。

根據彭博彙整的數據，加密貨幣比特幣於美東時間下午5時在紐約收盤價上揚3.1%，達1164.10美元，刷新2013年11月創下的收盤最高價1137美元。

比特幣最近幾週來震盪劇烈，1月11日由於中國大陸當局收緊他們對比特幣交易的監理法規，一度低到789美元，但美國研究機構賴克斯研究（Lux Research）分析師柏格（Mark Bunger）指出，最新的發展與大陸無關，而是川普的聲明與政策帶來的政治不確定性。

柏格說：「一切都是川普，川普引發的漣漪效應。」（譯者：中央社許湘欣）1060224

(中央社)