WBC中華隊抗寒練球 宋家豪報到

中華隊備戰世界棒球經典賽（WBC），今天在日本神戶球場移地訓練，旅日投手宋家豪報到，在攝氏7度的寒風中，教練提醒選手注意暖身。

中華隊3月1日前往南韓之前，近1星期在日本移地訓練，26日、28日與日本業餘隊比賽。中華隊訓練的HottoMotto球場是日本職棒比賽球場之一，歐力士球團在大螢幕歡迎中華隊。

集訓第一天，總教練郭泰源提醒選手，天氣寒冷，首要目標是不要受傷，小心身體。

旅日投手宋家豪今天參與練球，先前在母隊春訓投2場共4局，還是缺少比賽的感覺，但努力調整。跟中華隊的心情非常開心，終於回到講中文的球隊打球，目前全力完成教練團的菜單。宋家豪暫定26日對日本業餘隊的熱身賽，上場投1局。1060224

(中央社)