反駁黑箱 司改第4組LINE對話也上網

司法改革國是會議分組委員的遴選及組別分配遭到質疑，第四組分組會議今天在總統府召開，司改國是會議官網放上分組召集人許玉秀對「黑箱」回應，並公開分組的LINE對話紀錄。

司法改革國是會議第四分組為「參與、透明、親近的司法」，第四分組第一次會議今天在總統府召開，討論「人民參與司法：不起訴、審判之參審制與陪審制」等議案。

由於近日分組委員的遴選及組別分配遭到質疑，會前，司改國是會議網站不但放上第四組召集人許玉秀對於籌委會遭質疑黑箱的回應，也公開第四分組自2月13日起在LINE上的對話紀錄；另外，第四分組籌備委員2月13日的會議記錄也上網。

籌備委員高茹萍在LINE對話提到，「我試著想像一個媒體（例如狂新聞…等）看到我們的對話，就有好多題材好寫，包括張靜理事長宣稱願意在咖啡廳聊天中也可以（或歡迎）網路直播，或是過往經驗…等等，我們的賴群組，一定會紅」。

許玉秀在回應籌委會黑箱爭議時指出，名單公佈後詢問總統府幕僚，他們的回答「票選的皆尊重專業團體自行分配組別」。

許玉秀說，律師張靜是她推薦的。她沒有直接和他連絡，而是間接取得他的個人資料。當時她還不知道自己會擔任第四組的召集人。她認為召開司改國是會議的目的，是要讓各種意見能夠一起面對面溝通、對話，尤其要讓官方所不喜歡或聽不見的聲音出現，反正官方不只有聲音，還有做事的權力。結論如何，或許還不是最重要的（對立雙方可以不同意）。

許玉秀指出，她的意見在召集人討論名單時，獲得支持。在全體籌備委員討論時，也沒有被反對。甚至在最後一波的籌備委員線上討論的時候，依舊維持。其實名單是經過好幾波的討論才定案的。1060224

(中央社)