竊賊攀樓逃逸 5樓落下摔斷腿

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楊嫌攀牆逃逸不慎摔落，手部、腿部骨折送醫。（王揚傑翻攝）

竊賊攀樓逃逸不慎失足摔落，導致手部、腿部骨折送醫。(王揚傑翻攝)

慣竊32歲楊姓男子昨（23）日下午潛入新北市板橋篤行路某牛排館企圖行竊，被老闆娘撞個正著，楊嫌倉皇逃逸，店家人員紛紛追出，楊嫌閃身鑽進防火巷，扮蜘蛛人從1樓攀爬到5樓，不慎失足摔落，所幸落勢被各樓層的石棉瓦阻擋，落地後僅手、腿骨折，雖無生命危險，但楊嫌也痛到不斷哀嚎。

板橋警分局沙崙派出所獲報到場，詢問楊嫌何故墜樓，楊嫌不願作聲，直到牛排館員工聞訊趕來，指認該名男子就是剛才的竊賊。警、消先將楊嫌送醫，待其傷勢穩定再行訊問，訊後依竊盜罪嫌送辦。

(中時)