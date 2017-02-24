潘維剛宣布參選黨魁 找回人才、青年和信任
前立委潘維剛今宣布參選國民黨主席，她說，參選黨主席是要把人才、青年、信任找回來，絕對不是為自己找未來，希望所有國民黨支持者一起進行「黨內維新運動」，透過擴大參與、創造可能、改變未來，讓黨的主張更貼近土地與人民。
立委蔣乃辛、王育敏、前國民黨副主席林澄枝、前立委朱鳳芝、陳淑慧、前交通部長葉匡時、前警大副教授葉毓蘭都現身力挺。現場還有十幾位年輕朋友繳交入黨申請書，希望一起為國民黨未來改變努力。
談及退役軍人發起在立法院門口抗議年金改革的「八百壯士」活動，潘維剛哽咽表示心疼、不捨知情，呼籲蔡英文總統到現場簽名，跟他們溝通，並拿出解決方案和誠意。
至於出來參選被傳有陰謀論？潘維剛說，她最大訴求是在擁有黨權但還沒回家的黨員，「很多側翼說，但現在局面會有這樣的可能嗎？」
針對外界質疑是前副總統吳敦義的救援投手，潘維剛強調，現在有意參選者每一個都是強棒，他們起步很早，狀況媒體比她更清楚，「絕無這樣狀況，實際情勢也不是如此。」
(中時)
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