8旬翁上午巡視魚塭 遭精神異常男子砍傷
永安區82歲林姓老翁今天上午前往魚塭巡視時，遭到疑似精神異常48歲莊姓男子持刀追砍，造成頭部、手部多處刀傷，流血不止，警消接獲報案，緊急將老翁送醫急救，經治療後幸無生命危險。
警方表示，員警趕到現場後，莊男見狀立即躲回離犯案地點約500公尺外的住處，並深鎖大門，警方最後動用辣椒水才將莊男逼出屋外。
警方指出，莊男家屬供稱，莊男精神狀況不佳，曾多次要求他就醫，但莊不肯。鄰居則說，莊男還多次恐嚇附近民眾，今天清晨也在村莊內敲打村民大門、破獲車輛，是地方上頭痛人物。
(中時)
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