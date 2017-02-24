朱學桓抓司改國是委員 酒駕、殺人犯都在內超狂

總統府召開的司改國是會議第四分組，蔡英文姪子、宜蘭地檢署主任檢察官蔡元仕步入會場。（陳君瑋攝）

昔日知名財經律師、現為更生團契志工劉北元，到社教館，以「孩子，你還會愛我嗎？」為主題，分享生命的轉變與對人生的體悟。(資料照/社教館提供)

總統府召開司改國是會議，101位分組會議委員名單中，最受矚目的是總統蔡英文姪子、檢察官蔡元仕。但「宅神」朱學恒撰文指出，司法改革國是會議委員中還有曾外遇又砍女友23刀的殺人犯律師劉北元，籌委會副執行秘書的國安會諮詢委員林峯正則曾酒駕，朱學恒說，司改會議裏面「混入了很多簡直是狂新聞第一名等級戰力的人物啊！」但也有網友認為更生人改過自新，不應以有色眼光看待。

總統府日前公布司法改革國是會議101位分組會議委員名單，包括作家平路、文字工作者范立達、冤案平反者陳龍綺，其中以總統蔡英文姪子、檢察官蔡元仕最受矚目。

但「宅神」朱學恒在《東網》評論「司法改革狂新聞」中，指出這「司改會議裏面混入了很多簡直是狂新聞第一名等級戰力的人物啊!」其中籌委會副執行秘書的國安會諮詢委員林峯正，為時代力量創黨成員之一，曾酒駕被警方抓，最後獲緩起訴1年，被處分繳新臺幣4萬5000元罰款及接受6小時交通安全講習，訊後諭令新臺幣5000元交保

此外，朱學恒指出，司改成員中還有中正大學法律系教授盧映潔。她曾因為廢死言論被網友抨擊，因此對108名的PTT鄉民提告。但盧映潔也曾因臉書影射同校副教授陳慈幸「像紅衛兵一樣」、「美國警匪片看太多了」挨告，高雄高分院認為她已故意侵害陳慈幸的名譽權，審結後判盧映潔須賠償10萬元，並在校園5個單位的網頁或公布欄刊登道歉聲明。

朱學恒表示但真正狂的是，跟盧映潔分在同一組的竟然還有劉北元律師，一山還有一山高。據之前新聞報導，劉北元在事業高峰期，迷失了自己。已婚卻長期包養多位小三，並坦承本身處理男女感情的方式極差，且雖無刻意去追求，但也不會拒絕異性的追求，很貪心，又不知如何分手，所以釀成大災禍。因嫉妒心與占有慾，劉北元一時衝動之下，當街殺害了欲分手的情人，當女友母親的面砍了23刀，成了轟動當時台灣社會的新聞事件，被判徒刑12年，關了8年就出來了。

朱學恒表示，劉北元「根本就是台灣民眾不相信司法的濃縮代表人物啊！玩法有錢，殺人輕判，賠錢了事，不要說死刑了，連無期徒刑都不用，當著人家媽媽的面，無視媽媽的求情砍了你外遇對象23刀，血流滿地，可怕到附近的麵包店店員都不敢出來，結果不但關8年就出來，而且還當上了中華民國司法改革委員會的委員，主要負責的題目是【維護社會安全的司法？」

朱學恒最後說「我的老天鵝啊！這到底是國是會議還是狂新聞啊？果然9487就是狂！」

網友也在其臉書留言「朱大先發表不自殺聲明吧..這次的對手不像上個建商好欺負」、「看完了腦充血, 覺得非分享不可」、「看來我們可以請陳水扁，林益世之類的成立廉政公署了」、「這在好萊塢早拍成-司法正義之一二三系列電影！」、「這不是叫鬼拿藥單嗎？」、「這就很像很多古時候的信仰，附近老虎吃人了，就去拜老虎、「我明白了，原來我們才是政府改革的對象啊！」

但也有人為劉北元緩頰「覺得朱大可以試著去了解一下現在劉北元先生現在的情況，我知道他做過那樣的事情，但是出獄後現在的他真的是一個好人，他常常去監獄開導受刑人，輔導更生人重新進入社會等等公益。」

(中時電子報)