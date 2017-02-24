包準你口水直流！3日本美食祭登台特搜
連續4天假期哪裡去？日本美食祭強勢襲台，還在羨慕朋友到日本賞櫻？好想吃日本美食卻沒時間、沒預算出國？搜羅日本10間拉麵名店的拉麵祭，跟在日本排隊也吃不到的超級名店、部落客狂推的甜點店，以及北海道物產等地方美食都將一次登台，日本美食魅力無法擋。
►日本美食嘉年華 人氣料理、路邊小食直送
2017日本美食直送嘉年華「EAT UP JAPAN」，集結日本一流名店美味、全國各地路邊攤特色小食、以及日本茶道體驗；期間限定販售江戶前味道的銀座壽司、日本國家元首級餐廳的蛋包飯、西式燉牛肉、和超過200多年老店的京都生和菓子等。
美食嘉年華將於228連假登場，從2月25日到3月2日，於台北車站廣場舉辦；現場也打造最具日本味的路邊攤「屋台區」，有大阪章魚燒、中津炸雞、東京關東煮、京都串丸子、十勝豬肉蓋飯，而日本最具話題的甜點玫瑰芒果冰「Fleurs dété 」也能吃得到。
►日本拉麵祭 10間拉麵名店從北吃到南
台灣街頭拉麵一家接著一家開，可見台灣人有多愛吃拉麵，但大家可知道拉麵是日本人酒後的解酒小食嗎？堪稱全台首次規模最大的日本拉麵祭，搜羅全日本從北到南的10間拉麵名店，堅持不調整口味，直送日本拉麵的原汁原味，「不只吃拉麵，而是吃進拉麵文化的拉麵祭」。
拉麵祭即日起到3月5日在光華數位新天地廣場舉辦，提供北海道函館的味彩鹽味拉麵、九州福岡的黑帶拉麵以及博多豚骨、元祖豚骨拉麵，和神奈川的豚雞拉麵、東京牛舌蔥花鹽味拉麵、東京煮乾豚骨拉麵、札幌煎焙味噌拉麵、旭川炙燒五花叉燒麵等，每日每店限量千碗，讓拉麵控免出國，一次就能有10種滿足。
►北海道物產展 職人大展身手秀美食魂
看準228連假商機，百貨公司也祭出北海道物產展，從最北的北海道到最南的沖繩，日本南北各大地區必buy物產一次入手。即日起到2月28日，北海道物產展找來日本職人現場坐鎮大展身手、秀美食魂，有北海道超人氣十勝豚丼、北海道奶油POTATO、深川太郎玉子燒、博多白天拉麵以及七福神章魚燒、純吟可樂餅與日本高人氣熊本熊合作推出的「熊本熊燒」等。
此外，日本當地、網路爆夯伴手禮CANDICE雪糕也將全台獨家初登場，跟人氣北海道黃金純生乳捲、由乃由抹茶起司塔、濃郁抹茶捲等。另北海道物產祭也找來日本工藝職人，展現北海道工房木雕以及珍珠、七寶燒、宮陶職人、手工皮革包技藝。
(中時電子報)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範