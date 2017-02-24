立委提案 營業場所發現吸毒業者須通報
民主進步黨籍立法委員林俊憲今天表示，將提案修法，營業場所業者應執行防毒措施，發現毒品犯罪須通報；如果沒做到而被查獲毒品犯罪，要被處罰鍰。
林俊憲上午舉行記者會表示，國軍清泉崗基地發現毒品、女子在飯店毒趴致死，顯示毒品犯罪嚴重氾濫。
他說，新興毒品猖獗，法務部2月提出的毒品危害防制條例部分條文修正草案不周全，他提案具封閉性、隱蔽性「特定營業場所」，須在出入口明顯處標示反毒資訊、備置從業人員名冊、並配合警方執法，如果發現毒品犯罪，也必須通報。
林俊憲表示，如果沒執行防毒措施，而查獲毒品犯罪，特定營業場所業者將被處新台幣20萬元到200萬元罰鍰，而「其他營業場所」也要一併納入規範，處2萬元到20萬元罰鍰。
此外，他也要求國軍應每年至少1次，對現役官兵全面篩檢。
與會的法務部檢察司科長紀致光說，目前法務部提出的修正草案版本，營業場所要有標示拒絕可能使用或持有毒品的人，但只針對「特定營業場所」，這是基於過去查緝經驗，新型毒品有使用熱點、群聚使用狀況，課以業者管理義務，最高可罰到200萬元，未來這些使用熱點可能轉移，也會繼續追查。
至於是否要擴及其他營業場所，他說，涉及層面大，如果全民支持、沒人權疑慮，是可考慮方向。
國防部法律事務司人權保障處長沈世偉表示，目前新兵入伍24小時就採尿，入伍前有吸毒紀錄者，每次收假都採驗，如果有士官兵有異常反應或可能有吸毒嫌疑，將不定期採尿，而航空器、艦艇駕駛人員、戰管雷達人員等不特定對象，會不定期抽驗25％人員。
他說，國軍目前有20多萬人，民國105年採尿、驗尿次數超過105萬人次，國防部非常積極。
至於清泉崗基地案，沈世偉表示，全力尊重、配合台灣台中地方法院檢察署偵辦。1060224
(中央社)
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