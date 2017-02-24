新民國小掏空案 前董事長蔡仁勝起訴
台北地檢署偵辦北市私立新民國小掏空案，今天依侵占等罪，起訴前任董事長蔡仁勝；前董事長譚壁輝、蒲姓會計人員，獲不起訴處分。
這起案件源於，檢調接獲檢舉，蔡仁勝、譚壁輝等人，涉嫌自民國95年起，先後指示浦姓會計，自該國小收受學童課後輔導班費用、綜合活動費（多元學習費）及雜項收入帳戶內，以現金提領方式將款項陸續提出後，轉交給譚、蔡等人朋分花用，掏空該校校產。
調查局調查發現，譚、蔡等人利用先後擔任新民國小董事長職務，實際控制校方銀行帳戶機會，將原屬於該校，理應用於完善受教學童教學環境、提升該校教職員薪資福利以及提撥學校基金的款項據為己有，總計自95年迄今，侵占新民國小財產收入總計新台幣2億5000餘萬元。1060224
(中央社)
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