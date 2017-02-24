警盤查可疑人車遭衝撞 開槍抄獲K毒

高雄市警方盤查可疑人車時，對方加速衝撞員警和偵防車，員警對空鳴槍無法制止，朝車輪開8槍及呼叫快打部隊支援，逮捕翁姓等3名男子，起出K他命400公克、現金新台幣16萬元。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真 106年2月24日

高雄市警方盤查可疑人車時，對方加速衝撞員警和偵防車，員警對空鳴槍無法制止，朝車輪開8槍及呼叫快打部隊支援，逮捕翁姓等3名男子，起出K他命400公克、現金新台幣16萬元。

高雄市警察局楠梓分局今天表示，員警巡邏至楠梓區常德路旁公有停車場時，發現停車場內停放的自小客車旁有年輕人聚集，形跡可疑，駕駛偵防車趨近準備實施盤查。

當員警下車表明身分後，自小客車竟倒車加速衝撞員警及偵防車，員警對空鳴槍制止不聽，翁男等人仍繼續駕車衝撞員警人、車逃離現場，員警見狀立即朝車輪射擊8發，但仍無法制止，經呼叫快打部隊馳援壓制，順利逮捕翁男等3人，並在車上起出K他命約400公克、16萬元和行動電話等。

偵防車遭加速衝撞後，造成左側車身受損，幸未造成人員傷亡。

警詢後，全案依違反毒品危害防制條例、妨害公務等罪嫌送辦，警方持續追查相關涉案人車。1060224

(中央社)