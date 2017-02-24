葉宜津1票險勝劉櫂豪 任民進黨團幹事長

我要評比

民進黨立法院黨團幹事長協調不成，上午進行投票，立委葉宜津以1票之差險勝立委劉櫂豪，出任本會期幹事長。葉宜津說，感謝同仁支持，要請大家合作貫徹黨的政策。

民進黨團總召柯建銘17日在黨團會議後受訪表示，黨團幹事長人選原則上希望協調產生，但因協調不成，今天上午投票決定。

投票結果，葉宜津獲得34票、劉櫂豪33票，葉宜津以1票險勝，擔任本會期幹事長；書記長部分，則由立委李俊俋出任。

葉宜津受訪時表示，「我不敢看（開票）」，也不敢估票，因此沒有到現場。她要謝謝黨團同仁的支持，再來要請大家合作、努力團結，一起貫徹黨的政策，譬如說年金改革；她也說，黨團自主性很高，還有人開玩笑說民進黨團內投票，比院會投票更嚴格，投票前也向同仁拜託、拉票。

劉櫂豪則說，謝謝黨團朋友對他與葉宜津的支持，競選幹事長就是爭取服務的機會，選舉結果出爐，未來會全力配合黨團，一起為台灣努力。1060224

(中央社)