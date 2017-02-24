地方大肆舉債 陸財政部：將堅決制止

我要評比

中國大陸部分地方政府大肆舉債，被認為是影響金融乃至於國家穩定的重大變數。中國大陸財政部官員對此說，將依法加強地方政府債務監督，堅決制止違法、違規舉債擔保行為。

中新社報導，這名中國大陸財政部有關負責人指出，地方政府債務管理事關「區域性系統性風險防範」，事關「總體國家安全」。

這名官員說，中國大陸「預算法」規定，地方政府舉借債務一律透過發行地方政府債券方式籌措，除此以外，地方政府及其所屬部門不得以任何方式舉借債務。除法律另有規定外，地方政府及其所屬部門不得為任何單位和個人的債務，以任何方式提供擔保。

此外，2014年發布的「國務院關於加強地方政府性債務管理的意見」要求，金融機構等不得違法、違規向地方政府提供融資，不得要求地方政府違法違規提供擔保。

這名官員說，個別縣市政府仍存在違法、違規舉債擔保行為，一些金融機構仍違法違規向地方政府提供融資或要求地方政府出具擔保承諾。但任何人都不得凌駕於國家法律之上。

他表示，中央與各省區黨委、省區政府高度重視財政部反映的部分縣市政府、金融機構違法、違規舉債擔保問題，目前正抓緊組織部署核實情況，待核實後嚴格依法處理和問責。1060224

(中央社)