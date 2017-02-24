85°C進軍星巴克故鄉

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來自台灣的連鎖烘焙專賣店85°C Bakery Cafe，相繼在加州與德州達拉斯插旗後，即將進軍星巴克的故鄉華盛頓州西雅圖開新店，並即將在當地時間24日揭幕。

85°C在美計劃今年將展店至45家，除原本加州洛杉磯與灣區和聖地亞哥，更把觸角延伸至華盛頓州，德州繼達拉斯後將開休士頓等其他據點，期盼能達成全球1000家分店的目標。

而明天在西雅圖Westfield Southcenter Mall購物中心揭幕的新據點，邀請華盛頓州小姐艾洛（Alex Carlson Helo）代言。

85oC營運總監伍雲龍表示，這家西雅圖地區的首家旗艦店，將為未來85oC在美國西北區域奠定基礎，希望能服務更多的華人社區與當地消費者。1060224

(中央社)