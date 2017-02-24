寒流老婦迷途 樹林警助返家

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林姓婦人深夜迷途，所幸樹林警方及時發現，護送林婦返家。（王揚傑翻攝）

本月13日晚間11時許，新北警樹林分局三多派出所員警巡邏至俊英街時，見1位老婦人神態疲憊獨自行走，員警上前關心，老婦卻無法清楚表達，由於當時天寒夜深，員警便將老婦人帶回派出所先行安置，並提供食物充飢及溫熱開水袪寒。

警方根據老婦手腕上的愛心手鍊之查知這位76歲的林姓老婦人戶籍，隨即開車護送老婦返家。林婦的兒子見母親安然返家，不斷向警方道謝。

(中時)