民眾近距離看老虎 陸官媒籲記取教訓

大陸合肥野生動物園近來出現了民眾近距離看老虎的情形。《人民日報》撰文稱，八達嶺、寧波兩個野生動物園慘劇才過去幾天啊，怎麼還不吸取教訓呢？傷疤沒好，疼就忘了，讓人說什麼好。

這些民眾嫌在安全的景觀橋上看不過癮，非走到與老虎一網之隔的地方，直接手扒在網上，完全不顧「脈衝電網勿觸碰」的警示標誌。有些遊客還把手伸進網眼裡。

有網友對此留言稱，「規矩就像是沉默的火山，你隨意玩弄它，無視它，發現什麼事都沒發生。一旦它突然爆發，准讓你後悔萬分」。

(旺報)