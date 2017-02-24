張花冠：嘉義梅山買春兼送菜花

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嘉義縣梅山鄉梅山公園將在3月4、5、11、12等四天辦理梅山汗路文化觀光季，嘉義縣政府也向交通部爭取雲梯茶道梅山驛站觀光鏈結計畫，可以完善梅山轉運功能。縣長張花冠在活動中宣傳，要大家一起去梅山買春，還可以送菜花。

(中時)