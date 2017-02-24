周五綠運輸日贈點 柯P：用更大力量吸引
台北市交通局今早向市長柯文哲報告「周五綠色運輸日」成果，柯文哲表示，早上6點30分到9點，使用一次YouBike、公車或捷運就送2點，這樣會更有效，他認為，依對人性的了解，早上若使用大眾運輸工具，下午也不可能會自己開車或騎機車回家，「用一個更大的力量」吸引大家使用綠色運輸。
周五綠色運輸日去年12月30日開跑，活動期間每周五不限時段，在台北市境內持悠遊卡搭乘公車、捷運和YouBike等綠色運具，搭1次即可獲得1點UUPON，累積的點數可兌換商品或悠遊卡儲值金，交通局日前宣布集點活動延長至3月底，並加碼抽獎送航空公司哩程數。
對此，交通局長張哲揚說，下一波活動將朝市長的建議進行討論，加強早上優惠，使用一次YouBike、公車或捷運就送2點UUPON，但周五其他時段仍會維持搭1次即可獲得1點。
不過，張哲揚也說，必須籌錢才有辦法再加碼，目前正與點鑽公司研議，找公司行號和商業團體捐錢，以公私合作的方式，提供公車及捷運免費的公益廣告讓業者刊登。
此外，據了解，柯文哲有意由內而外，先要求自己人，周五全市府公務員都使用大眾運輸工具通勤，帶動民間使用綠色運輸的風氣。
(中時)
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