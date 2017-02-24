美智庫：不受美政治影響 陸南海設8座防空導彈

2016年9月到2017年2月，南沙群島永暑礁（Fiery Cross Reef）的變化。（圖片來源：AMTI官網）

2016年9月到2017年2月，南沙群島美濟礁（Mischief Reef）的變化。（圖片來源：AMTI官網）

2016年9月到2017年2月，南沙群島渚碧礁（Subi Reef）的變化。（圖片來源：AMTI官網）

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）旗下的「亞洲海事透明倡議」（AMTI）23日公布衛星照片，指出中國完成了在南沙三大人造島，建立存放地對空飛彈系統的建築物，顯示中國未受美國政治更替，穩健推動南海軍事化。

AMTI公布多張今年2月與2016年底拍的衛星照片，比較圖片可清楚看到，從2016年9月到2017年2月，中國在南沙群島的三大前哨站永暑礁（Fiery Cross Reef）、美濟礁（Mischief Reef）、渚碧礁（Subi Reef），設立了8座可以設置地對空飛彈系統的建築物。

AMTI分析，這些佈署，符合北京致力於在九段線擴展軍力的計劃，證實《路透社》本月21日引述不具名美方官員指稱，中國幾乎已完成在南沙人造島嶼放置地對空飛彈系統建築物的報導。該官員表示，這些鋼筋混凝土建物的屋頂可以開闔，可移動運載式地對空飛彈，像是中國已在西沙的永興島裝置的紅旗9號飛彈在建築內即可發射，不必曝露位置。

AMTI指出，中國在南沙人造島上放置飛彈的混凝土建物，相較永興島上的紅旗9號僅覆蓋偽裝迷彩網，具有可避免裝備遭海水侵蝕。屋頂關閉時可避免被衛星監測到發射器動態，敵方無法得知存放多少座發射器，以及一旦發生衝突，建築物可抵禦小型火砲攻擊的潛在優勢。

AMTI表示，中國從2016年9到11月陸續在此動工，顯示北京未受華府政局影響，這是中國南海軍事化的一部分。而中國外交部對《路透社》先前報導的回應，則稱這些建築物是「必要適宜」的防禦設施。

(中時)