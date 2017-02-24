228連假 中市加強垃圾清運

228連假台中市環保局將加強垃圾清運！（陳世宗翻攝）

台中市政府環保局清潔隊228和平紀念日四天連假期間加強垃圾收運，除2月26日例休不收運外，其餘各日維持正常收運，2月28日和平紀念日則採「定時定點」垃圾收運，全市廣置647處定點，請民眾多加利用。

環保局表示，228連假期間，除2月26日週日例休不收運外，其餘各日維持正常收運，2月28日和平紀念日當天暫停沿街收運垃圾，並在全市廣置647處定點，提供定時定點收運服務，每處停留時間約5至30分鐘，方便服務市民倒垃圾，時刻表與定點收運地點可至環保局網站查詢。

環保局長白智榮說，另外，為顧及清潔隊員權益，228和平紀念日垃圾收運由清潔隊員自願加班方式出勤，出勤人員可選擇加發一日薪資或補休一日。有關各區清潔隊垃圾收運相關資訊，可至環保局官網查詢，或撥打1999、環保局各區清潔隊電話詢問。

(中時)