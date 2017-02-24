松山慈祐宮逾6千信徒彰化進香 180輛遊覽車塞爆停車場
又到三月瘋媽祖的季節，台北松山慈祐宮逾6000名信眾組成的龐大參香團，24日上午分乘近180輛的大型遊覽車與小型車，浩浩蕩蕩南下到彰化南瑤宮參香，熱鬧沸騰，塞爆附近停車場，參香人數之多再創新高紀錄！
今天南瑤宮管理人市長邱建富率執事人員與陣頭，前往旭光西路停車場迎接，引導陣容龐大的進香團成員，步行前往南瑤宮進行參香。
邱建富說，座落在台北市饒河街和八德路交叉口的松山慈祐宮，和彰化南瑤宮同樣都是歷史悠久的媽祖廟，慈祐宮建廟於清乾隆18年（西元1753年），而南瑤宮則是創建於清乾隆3年（西元1738年），兩座媽祖廟由於都香火鼎盛，相互往來頻繁，已有至少逾半世紀以上的宗教情誼關係。
兩宮宗教往來的歷史超過50年以上的歷史，經因故中斷了10多年，邱建富以南瑤宮管理人的身分積極爭取該宮恢復參香的傳統，4年前得以如願以償，兩宮重修舊好，傳為佳話，參香盛會一年比一年還轟動，今年再破紀錄，進香車輛太多了，還塞爆附近成功、旭光西路等停車場了，部分車輛分別另被安排停靠在中山路，旭光西路以及仁愛路等道路旁，熱鬧沸騰，過路人也直呼「好轟動」。
(中時)
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