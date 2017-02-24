傳陸南海飛彈基地近完工 越南查證

外傳中國在南海島礁興建的24座建築物已接近完工，可能作為儲放地對空飛彈之用。越南當局昨天表示，將查證相關訊息，並重申對西沙和南沙群島擁有主權。

越南外交部發言人黎海平昨天以「答記者問」形式發表聲明表示，「我們將查證這個訊息」。

黎海平表示，越南擁有充分法律和歷史依據，可證明對西沙和南沙兩個群島（越稱黃沙和長沙）擁有不可爭辯的主權。越南的一貫立場是在遵守1982年聯合國海洋法公約與南海共同行為準則宣言（DOC）等國際法基礎上，透過和平措施解決所有爭端。

他說，任何國家未獲得越方的同意，在西沙和南沙兩個群島上進行設施建設和改造的一切行為都是非法。

他強調，越方要求相關各方採取負責任的行為，不採取使局勢複雜化的行為，尤其是軍事化或威脅南海（越稱東海）和平、穩定、航行與飛越自由與安全等行為。1060224

(中央社)