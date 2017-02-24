傳陸南海飛彈基地近完工 越南查證
外傳中國在南海島礁興建的24座建築物已接近完工，可能作為儲放地對空飛彈之用。越南當局昨天表示，將查證相關訊息，並重申對西沙和南沙群島擁有主權。
越南外交部發言人黎海平昨天以「答記者問」形式發表聲明表示，「我們將查證這個訊息」。
黎海平表示，越南擁有充分法律和歷史依據，可證明對西沙和南沙兩個群島（越稱黃沙和長沙）擁有不可爭辯的主權。越南的一貫立場是在遵守1982年聯合國海洋法公約與南海共同行為準則宣言（DOC）等國際法基礎上，透過和平措施解決所有爭端。
他說，任何國家未獲得越方的同意，在西沙和南沙兩個群島上進行設施建設和改造的一切行為都是非法。
他強調，越方要求相關各方採取負責任的行為，不採取使局勢複雜化的行為，尤其是軍事化或威脅南海（越稱東海）和平、穩定、航行與飛越自由與安全等行為。1060224
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。