臺灣與他國協助 聖文森國際機場啟用

我要評比

聖文森雅蓋（Argyle）國際機場14日正式啟用，這座機場是由包括中華民國在內10餘個國家合作協助興建完成。

中華民國駐聖文森大使葛葆萱以蔡英文總統特使身分，應邀於2月13日機場揭牌升旗儀式中發表演說，說明臺灣深感榮幸能與相關國家共同參與聖國此項重大計畫，並由臺灣業者得標興建航廈，恭賀並期許該機場營運順遂，帶動聖國經濟發展。

臺灣參與興建機場航廈工程的公司包括「海外工程公司」、「世曦工程顧問公司」、「泰格工程公司」、「華胤鋼結構公司」及「湘斌水電工程公司」等，以26個月工時完成工程。

聖國總理龔薩福於相關啟用儀式中，特別感謝中華民國以及其他參與合作的國家，包括古巴、委內瑞拉、千里達、奧地利、墨西哥、喬治亞、土耳其、伊朗、利比亞、美國、英國及加拿大等。為表示感謝，聖國政府於該機場航廈外懸掛相關國家國旗，中華民國國旗也飄揚其中。

雅蓋機場是聖文森首座可供國際線大型噴射客機起降的機場，由於聖國全國山丘起伏幾無平地，該機場建設工程必須移山填土，工程浩大，歷時9年始完工。1060224

(中央社)