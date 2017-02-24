冬季無寒流 史上第2次

我要評比

去年12月入冬以來，台灣最冷的天氣型態就是強烈大陸冷氣團。根據中央氣象局的紀錄，這是史上第2次冬季沒有寒流。

氣象局說，第一波寒流日期平均落在1月1日，正常範圍為12月10日至1月23日。

根據氣象局統計，最早的第一波寒流紀錄是1979/1980年的11月19日，最晚的第一波寒流紀錄是1987/1988年的3月7日。

前一次冬季無寒流是2000/2001，2016/2017應是第2次。

氣象局說，去年12月入冬至今，因大陸冷高壓偏弱，華南至台灣溫度偏暖，氣象局13個平地測站平均氣溫都創新高，12月及1月高溫更顯著。

氣象局預測，春季仍有北方冷氣團南下，但未來一季台灣氣溫為正常至偏暖。1060224

(中央社)