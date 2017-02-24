綠力挺藍拒投 李逸洋任考試院副院長
立法院今天行使考試院人事同意權案投票，雖然中國國民黨立法院黨團拒投，但民主進步黨團仍以人數優勢，同意考試院副院長被提名人李逸洋、考試委員被提名人陳慈陽的人事案。
院會上午投票，李逸洋獲74張同意票，3張無效票；陳慈陽獲77張同意票。
民進黨團總召集人柯建銘受訪表示，黨團1票都不會跑，一定會過；時代力量黨團總召徐永明說，雖然希望廢考試院，但為支持年金改革，5席時力籍立法委員還是出席投票，支持這兩位被提名人。
國民黨團書記長王育敏表示，民進黨主張廢考試院，但考試院有空缺時就「補好補滿」，無法接受這種昨是今非，這次人事案，黨團拒投；親民黨團總召李鴻鈞說，黨團開放，沒約束黨團成員。
中華民國憲法增修條文規定，考試院副院長與考試委員由總統提名，經立法院同意任命；立法院職權行使法規定，行使同意權時，不經討論，交付全院委員會審查，審查後提出院會以無記名投票表決，經超過全體立委1/2同意為通過。
立法院現有113席立委，被提名人如果要跨過同意權門檻，至少需拿到57張同意票。1060224
(中央社)
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