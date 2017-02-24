客輪員工腹絞痛 海巡急馳護送就醫
海巡署基隆海巡隊今天凌晨獲報，一艘「COSTA VICTORIA」客輪船上中國籍張姓員工疑因劇烈腹痛致無法行走急需送醫。基隆海巡隊立刻派艇前往協助緊急送醫治療。
海洋巡防總局基隆海巡隊凌晨2時許接獲通報後，立即通報線上PP-10033艇緊急前往（距離基隆港東方25浬）接駁傷患，兩船並以對開方式縮短送醫時間，4時37分開始嘗試靠泊。
因客輪邊艙口離海面約5米、距10033艇甲板舷差約2米以上，當時海面風浪約7級、浪高4米，巡防艇艇長以高超操船技術靠泊該輪，並迅速、謹慎接駁以擔架運送的女病患到巡防艇上。
海巡隊同時聯繫基隆港消防隊派遣消防車協助病患送醫，5時18分停靠基隆海巡隊隊部碼頭，港消將病患送往基隆長庚醫院急救，圓滿達成救援任務。1060224
(中央社)
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