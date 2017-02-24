上了年紀想保持肌肉結實 得注意3件事
誰說老人家就得垂垂老矣，身材鬆垮走樣？專家建議只要注意3件事仍可肌肉結實，並維持人人稱羨的好身材。
「洛杉磯時報」（LA Times）報導，新罕布夏大學（University of New Hampshire）永續研究所主任尼爾森（Miriam Nelson）說，即使邁入90高壽，還是可以保持肌肉結實的狀態。
首先當然要維持規律的運動，最好1週做2到3次的重量訓練，不過女性長者得特別留意，因研究發現，上了年紀的婦女對於鍛鍊這檔事總推拖拉。
還有就是要避免受傷，因人過了50歲之後，肌肉每年約以1%的比例逐漸減損，尤其是常年臥病或因關節炎所苦的長輩，更得當心。
最後就是要攝取足量的蛋白質，強化肌肉的健壯度，德州大學加爾維斯敦醫學分部（University of Texas Medical Branch at Galveston）教授沃琵（Elena Volpi）建議，最好每餐攝取20至30公克的蛋白質。
這個份量相當於1個小漢堡或是幾顆雞蛋，而且攝取蛋白質最好按三餐，而非早餐午餐簡單吃，晚餐卯起來大魚大肉。沃琵另建議，男性或可注射睪酮素，維持肌肉的堅實。1060224
(中央社)
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