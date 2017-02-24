維護兒少權利 朝野立委成立跨黨派連線

立法院24日成立跨黨派的「立法院兒少權利連線」，由民進黨立委李麗芬擔任會長。她說，「兒少事是大家事」，盼透過連線的成立，跟所有立委一起維護兒少權利。中央社記者王承中攝 106年2月24日

藍綠立委今天在立法院成立跨黨派的「立法院兒少權利連線」。由民進黨立委李麗芬擔任會長。她說，「兒少事是大家事」盼透過連線的成立，跟所有立委一起維護兒少權利。

民進黨立委李麗芬今天在立法院舉行「立法院兒少權利連線」成立大會，立法院副院長蔡其昌、立法院秘書長林志嘉，以及民進黨立委呂孫綾、段宜康、尤美女、親民黨立委周陳秀霞等跨黨派立委，皆到場祝賀。

擔任榮譽會長的蔡其昌表示，其實他跟立法院長蘇嘉全都不適合參加以政策議題為導向的問政聯盟或連線，單由於過去擔任立委時，花很長時間關注兒少，現在擔任副院長，希望立法院對兒少議題不能退步，還要加緊腳步推動。

蔡其昌說，孩子沒有藍綠，是台灣共同的資產與寶貝，希望跨黨派的立委一起關心。

擔任會長的李麗芬表示，過去在民間長期關心兒少權利，現進入立法院卻發現沒有兒少權利相關組織，抱持著「兒少事是大家事」的精神，發起兒少權利連線。盼透過連線的成立，跟所有立委一起維護兒少權利。

李麗芬指出，台灣在2014年通過聯合國兒童權利公約施行法，連線很重要的目的就是看兒童權利公約在國內落實的狀況，及還有哪些法律應修正，以符合兒童權利公約的精神，未來也希望透過立院跟他國國會交流。

李麗芬說，目前連線共有跨黨派35位立委加入，其中擔任副會長的是呂孫綾及同黨立委余宛如，而國民黨立委陳學聖、柯志恩、盧秀燕也都有參與，若未來提修法，也將會徵詢跨黨派的支持。

呂孫綾表示，之前選舉時有提婦幼安全政策，希望加入連線後可以和其他立委一同檢視現有的法規，還有監督行政單位，將兒少的相關法規建立得更加完善，讓小朋友得到更好的保障。1060224

(中央社)