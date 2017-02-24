川普顧問又暴走！ 康威稱女權是反男性又偽善
美國總統川普的顧問康威(Kellyanne Conway)爭議不斷，從她擔任川普的幕僚以來，不時在媒體上面對問題時暴走。而她在23日的一場活動中，被問題對女權主義(feminist)的看法時，又拿出了語不驚人死不休的精神，居然將女權主義扭曲成只是「反男性」及「支持墮胎」的，接著又稱女權主義很偽善，她們對有權力的女性其實很感冒。而此話一出又掀起一片轟動，甚至連權威字典也出面用詞彙的基本定義反駁康威，希望她不要再扭曲抹黑「女權主義」了。
康威在昨日的保守政治行動大會（Conservative Political Action Conference，CPAC)中，上台接受訪問，被問及對女權主義的看法時，她竟將單純的詮釋一種信念的名詞扭曲成攻擊特定人群的詞彙，她表示：「我很難稱呼自己是一名女權主義者，因為這意味著反男性(anti-male)及支持墮胎(pro-abortion)」，而她不贊成這兩個想法，所以並不是一名女權主義者。
接著康威又稱一些女權主義者很偽善，她們其實對有權力的女性很感冒，這些女生只會高喊要去參加爭取女權的遊行，然後只是討論有權利女性的長相或是衣著，之後還要嘲笑有權利女性做的決定，並妄下定論，認為這些女性還是不如身邊的男性有權力，而這些舉動對於爭取女權並沒有任何實質的幫助。
而康威對扭曲的定義又掀起一片轟動，不少人認為康威只是想要抹黑在這政治理念上偏左派的女性，以及那些組織女性遊行(womens march)來大肆抨擊川普的人們。而這也讓權威字典韋伯字典(Merriam-Webster)看不下去，出面反駁康威的定義，在推特上發文表示，女權主義這個詞彙的定義單純只是「認為男女應該平等且有一樣機會的信念」的意思，跟康威所認定的「反男性」、「支持墮胎」是完全不同的。
其實這已經不是康威第一次在詞彙定義上惹出爭議了，她在川普上任之初，曾在節目上被問及，川普團隊是否有造假就職典禮參與的人數時，她居然當場暴怒翻臉，而且用自己創造出新的詞彙 ── 「另類事實」(Alternative facts)來反駁，稱白宮是提供了「另類事實」，然而她卻始終不肯正面回答究竟「另類事實」和「造假」的差別為何。
(中時電子報)
文章來源：Kellyanne Conway slams feminism as 'anti-male' and 'pro-abortion' at CPAC interview Tweet email
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