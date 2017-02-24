十年增長18％ 全球多達3億人患有憂鬱症

世衛組織最新報告顯示，全球多達3億人患有憂鬱症等相關精神疾病。（達志影像/Shutterstock）

隨著現代社會的快節奏與龐大壓力，讓憂鬱症（Major depression disorder）成為新興的「文明病」，根據世界衛生組織（WHO）最新的調查報告顯示，截至2015年為止，全球至少有3億人罹患輕重不一的憂鬱症，這個數量讓世衛組織相當憂心，因為僅僅十年的時間，患者不僅沒有減少，還大幅成長近18%的比例。

據美國之聲（VOA）報導，世界衛生組織昨日公布最新的調查報告，報告中顯示，全球罹患憂鬱症患者逐年快速增加，讓憂鬱症成為國際心理疾病之首。十年之間患者大增18%，總數現已突破3億人次、佔全球人口4%以上，這個數量與成長幅度都讓世衛組織感到相當憂慮。報告作者、世衛精神健康專家基斯洪（Dan Chisholm）表示，「不只有憂鬱症讓人憂心，同時連焦慮症（Anxiety disorder）也大幅成長。更讓我們驚訝的是，全球每20人中，就有1人罹患憂鬱症，其中有更多的患者高程度的失能或損傷。」

世衛組織擔心，愈來愈多的罹患精神疾病的患者，會造成更多的社會議題。（達志影像/Shutterstock）

憂鬱症，正式稱呼為「重性憂鬱障礙」，屬於一種精神疾病。由於症狀現象太過多元化，導致許多人與其周遭親友往往不容易提早發現。患者會對其家庭、工作、學習環境與日常飲食與睡眠等身體功能，產生負面影響的失能狀況。憂鬱症並非絕症，許多患者能透過抗憂鬱藥治療或心理諮詢等方式，逐漸減輕和控制病症、甚至恢復健康狀態。隨著西醫、中醫和心理學逐漸抽絲剝繭，讓憂鬱症也不再神秘且不受控制。

對於憂鬱症患者，世衛組織專家呼籲其身旁的親友，應從「對話」開始，慢慢引導和協助他們走出情緒。適當的對話，無論是他的家人、朋友、同事、老師等，絕對是協助患者復健的重要第一步。同時，世衛組織亦提醒東南亞和亞太地區的民眾，隨著人口急速成長，這兩地區在壓力倍增的情勢下，要小心提防憂鬱症倍增的危險。

(中時電子報)