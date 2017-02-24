辛龍中樂透1.2億 5大「好運特徵」全包了！

命理師分析具有偏財運的面相、命格，中了1.2億樂透的辛龍竟5項全中。(中時資料照片)

吳宗憲日前在節目中爆料，2年前有位光頭的藝人中了樂透2億，事後45歲的辛龍認了自己就是幸運得主，但澄清金額是1.2億，時間點剛好是在將劉真娶進門之後，讓人直呼果然是喜上加喜，而有命理師分析，財運亨通、容易中獎的人，外貌上有五大特徵，而辛龍竟全包了，讓人讚嘆真是超強運的男子。

據《蘋果日報》報導，命理師江柏樂分析，下巴豐滿有肉、額頭發亮、耳垂豐厚以及蒜頭鼻，都是有偏財運的象徵，若又屬鼠或龍，那就更容易中獎，而辛龍正好就屬鼠！

另外，命理師蔡上機則針對辛龍的面相做分析，指辛龍耳廓大、耳垂如水狀，且主食祿的嘴唇飽滿，代表衣食無缺，發亮的光頭開闊易聚財，中央還浮現「元寶頂」，是具有財富、財運的人，網友聽聞則笑稱，照這麼完美的面相說來，辛龍應該會一直中獎才是。

(中時電子報)