辛龍中樂透1.2億 5大「好運特徵」全包了！
吳宗憲日前在節目中爆料，2年前有位光頭的藝人中了樂透2億，事後45歲的辛龍認了自己就是幸運得主，但澄清金額是1.2億，時間點剛好是在將劉真娶進門之後，讓人直呼果然是喜上加喜，而有命理師分析，財運亨通、容易中獎的人，外貌上有五大特徵，而辛龍竟全包了，讓人讚嘆真是超強運的男子。
據《蘋果日報》報導，命理師江柏樂分析，下巴豐滿有肉、額頭發亮、耳垂豐厚以及蒜頭鼻，都是有偏財運的象徵，若又屬鼠或龍，那就更容易中獎，而辛龍正好就屬鼠！
另外，命理師蔡上機則針對辛龍的面相做分析，指辛龍耳廓大、耳垂如水狀，且主食祿的嘴唇飽滿，代表衣食無缺，發亮的光頭開闊易聚財，中央還浮現「元寶頂」，是具有財富、財運的人，網友聽聞則笑稱，照這麼完美的面相說來，辛龍應該會一直中獎才是。
(中時電子報)
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