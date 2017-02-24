泰籍詐騙集團女車手得手900萬元被逮

新北市新店警分局深坑分駐所今年初接獲張姓女子報案，指1名自稱擁有美國護照的男子去年3月加她臉書好友，並經常與她聊天或留言，男子9月時請她代收國外寄來的行李，請被害人代為保管，不久後即請被害人以境外匯款先代付行李運費、國際郵票費、保險費及稅金等，被害人陸續匯出23筆款項，共約900多萬元，被害人家屬發現事態有異，於是向警方報案。

被害人報案後，日前又接到男子訊息，要求缺現金購物寄給美國親友等理由，約被害人面交100萬元，被害人聯繫警方前往約定的便利超商，警方還以玩具假鈔交給被害人前往並在附近埋伏，見到1名泰國籍女子搭乘計程車下車後，即走進便利商店尋找被害人，並取走假鈔紙袋，員警一擁而上逮捕泰籍女子。

泰籍女子到案後辯稱，只是有人叫她來幫忙拿東西，會給她代收貨物酬勞，警方訊後依詐欺罪將該名泰籍女車手拸送法辦，並正追查幕後主使者。

(中時)