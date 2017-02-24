新大飼料遭侵佔3億 董座收押

工廠設於屏東縣內埔鄉的新大飼料公司，因不耐虧損，董事會去年聲請清算解散，但屏檢調查發現，董事長林明宏涉嫌製作不實財務報表，隱匿公司3年度超過3億多元獲利，並虛設空殼公司將不法利益轉入，檢察官傳喚公司財務主管鍾美蓉及會計賴綉玉，認為3人涉嫌重大，向法院聲押獲准。

(中時)