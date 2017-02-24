閻學通：「台獨」是中國崛起面臨的最緊迫威脅

清華世界和平論壇秘書長、清華大學國際關係研究院長閻學通於《國家安全》雜誌刊文指出，「台獨」將成為中國崛起面臨的緊迫問題，台獨勢力的再度得勢可能帶來「三海連動」的系統效應，即台灣當局可能會與日本、美國在南海、東海和台海三個戰略領域相互配合，聯手對抗中國大陸。

閻學通認為，除西藏和新疆的分裂勢力之外，台獨和港獨勢力正不斷上升，分離主義對中國崛起構成的安全威脅不是在下降，而是在上升。特別是蔡英文上台後，美國對台獨勢力的支持已呈現為上升趨勢。

關於台獨對東亞局勢影響，閻學通分析，台獨勢力的再度得勢，很可能帶來「三海連動」系統效應，即台灣當局可能會與日本、美國在南海、東海和台海三個戰略領域相互配合，聯手對抗中國大陸。

他舉例，一個很迫切的現實問題就是，如果台灣當局、美國、日本在太平島的12海浬之內搞人道主義聯合搜救，北京需要未雨綢繆、提前應對。

閻學通表示，20世紀90年代，中美之間最主要的問題是「3T」，即台灣（Taiwan）問題、貿易（Trade）赤字問題和西藏（Tibet）問題。其中台灣問題是最主要的障礙。馬英九上任後，台灣問題雖有所緩解，但隨著民進黨重返執政，台灣問題很有可能重新成為中美關係中的首要問題，也將是中國崛起面臨的最緊迫的安全威脅。

(旺報)