VX毒殺金正男 專家：15分鐘就可奪命
馬來西亞警方今天引用初步報告表示，北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男，是遭劇毒化學武器VX神經毒劑奪命。專家表示，若一次吸收高劑量，15分鐘便可能命喪黃泉。
路透社報導，警方表示，馬來西亞化學部門自金正男眼睛與臉上採樣化驗，結果顯示有VX神經毒劑。
VX神經毒劑（或S-2 Diisoprophylaminoethyl methylphosphonothiolate）屬化學武器，聯合國歸為大規模毀滅性武器。
馬來西亞全國總警長卡立阿布巴卡（Khalid Abu Bakar）聲明說：「我們正在分析其他證物。」
VX神經毒劑毫無味道，也沒有氣味，「禁止化學武器公約」（Chemical Weapons Convention）列為非法，僅限「研究、醫學或製藥用途」。
根據美國陸軍埃奇伍德生化中心（Edgewood Chemical Biological Center），VX神經毒劑能製成液體、膏狀或是噴霧劑，若一次吸收高劑量，15分鐘後便能致人於死地，它因此成為全世界已知毒性最強的神經毒劑。
美聯社報導，警方沒有透露兩名女嫌是如何將VX神經毒劑塗抹在金正男臉上，卻又能避免自己中毒。目前仍不清楚嫌犯當時是否有戴某種薄手套，或是犯案後迅速洗手以免除毒害。
警方先前曾表示，2名攻擊者在金正男臉上塗抹1種液體後就走開並馬上洗手，金正男向機場人員求救，但在抵達醫院前死亡。
美國佛羅里達大學法醫學部門主管、權威毒物學家高德柏格（Bruce Goldberger）在警方今天的聲明之前就表示，如果女嫌沒戴手套犯案，那一定有採取若干保護性措施。
高德柏格說：「毒物也有可能先經壓縮，抹到皮膚上以後，毒性才活化。」（譯者：中央社周莉芳）1060224
(中央社)
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