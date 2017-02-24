傳東芝考慮旗下西屋電氣聲請破產保護

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日本經濟新聞報導，東芝（Toshiba）考慮旗下美國核電事業西屋電氣（Westinghouse Electric）聲請美國破產法第11章破產保護，但發言人旋即表示，東芝不清楚有此選擇。

日經報導，一名公司主管今早說，東芝考慮讓西屋電氣聲請美國破產法第11章的破產保護，並表示陷入困境的東芝在檢視整體核電事業時，認為這是一種選擇。

不過，彭博報導，東芝發言人是枝博一（HirokazuTsukimoto，譯音）表示，東芝不清楚有考慮讓西屋電氣聲請破產保護的事。

日經報導，東芝可能讓西屋電氣聲請破產保護的消息傳出後，股價今天早盤一度勁揚12%，報240.9日圓，投資人將這項發展視為進一步虧損有限的跡象。

東芝董事會預計今天將決定是否釋出晶片事業多數股分，以提供財務緩衝。（譯者：中央社張曉雯）1060224

(中央社)