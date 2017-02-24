救國團聽證會 邱大展批黨產會濫權腐化

行政院黨產會今天針對救國團是否為國民黨附隨組織舉辦聽證會。國民黨行管會主委邱大展表示，國民黨的財務跟人事中，沒有任何跟救國團有關的資料，痛批黨產會濫權腐化。

聽證會上午在張榮發基金會舉行，由不當黨產處理委員會主委顧立雄主持，目的在釐清救國團自民國41年10月31日成立時起，有無受到國民黨實質控制，或是否曾以相當對價轉讓而脫離國民黨實質控制等問題。

邱大展以國民黨證人身分出席聽證會，他發言時火力全開，表示自己去翻了國民黨的財務報表和人事資料，找不到任何跟救國團有瓜葛的資料；黨產會指出國民黨在民國41年對救國團有一部分影響，但救國團成立至今60幾年，只要有一次影響就算附隨組織嗎？還是要有2次、3次就算？

邱大展表示，像是顧立雄曾經是國民黨員，有對國民黨比較好嗎？楊偉中還曾是國民黨發言人，但修理國民黨最多的就是楊偉中。

邱大展說，救國團當時是國防部下面的單位，聽證會要釐清救國團是否以不相當對價從國民黨脫離，「這更荒唐，救國團脫離國民黨要付錢？」他要求黨產會舉出救國團曾付過一毛錢給國民黨的證據，他認為這個問題根本不用談。

邱大展更痛批，黨產會選擇性、針對性辦案，凍結國民黨財產的官司已經在法院兩連敗，究竟是誰允許一個單位如此濫權，絕對的權力就是絕對的腐化，「黨產會不叫腐化，什麼才叫腐化？」1060224

(中央社)