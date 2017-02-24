批洪？郝龍斌：若無內部共識 兩岸和平協議不可能
國民黨主席選戰激烈，有意角逐黨魁的副主席郝龍斌24日上午接受廣播訪問時表示，在兩岸關係的定位上，他的主張和國民黨一直以來的堅持一樣，就是「九二共識、一中各表」。但關於和洪主席的主張，是否一樣？他回答「不知道。」
針對洪秀柱希望簽署兩岸和平協議，郝龍斌並表示，「九二共識」是兩岸間的共識，「一中各表」，我們堅持的是中華民國，是國內的共識，沒有這兩個共識，則兩岸協商無法深化。
郝龍斌稱，去年國民黨政綱要加入「和平協議」時，他要求一定要加入「台灣內部共識」為前提，但遺憾未被接受。郝強調，唯有在兩岸對等尊嚴、台灣內部有共識的兩大前提下，兩岸才有談和平協議的可能性，否則根本不可能。
針對部分參選人表態參選2020大選，郝龍斌也表示，每個人認知不同，但對他而言，下一任黨主席最重要的任務是打贏2018縣市首長，「沒有2018，哪來2020？」
他公開承諾，若當選黨主席，2018要贏回至少二都，否則將負政治責任。他也呼籲其他黨主席參選人要對最重要的2018選戰，做出政治承諾、以示負責。
另外，對於目前洪秀柱及黨中央路線問題，郝表示，洪主席做的好不好他不評論、自有公斷，他個人對黨未來的路線「很清楚」，將走「集體領導、核心決策」的方式來進行，讓國民黨更接地氣、更有戰力。
郝龍斌表示，國民黨在野，立法院是最大的戰場，也是反映民意最重要的舞台，但目前黨中央和立院黨團是平行線是大問題。他當選黨主席，將邀請立院黨團總召為當然副主席，加強國民黨戰力。
(旺報)
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