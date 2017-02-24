檢察官蔡曉崙性交易17歲少女又媒介賣淫被起訴
49歲、彰化地檢署已婚檢察官蔡曉崙，涉嫌以暱稱「小輪子」加入中部賣淫集團LINE群組，以每次3500元代價與17歲少女「重慶妹」性交易，還媒介5名少女賣淫。蔡曉崙目前被羈押中，台中地檢署依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，請求加重其刑。
蔡曉崙（49歲）司法官訓練所39期結業，曾任台中地檢署檢察官，2007年分發彰化地檢署，先派任偵查組後轉公訴組，還被派赴東勢國中向青少年宣導預防犯罪及法律常識。
台中檢警去年8月破獲LINE群組「中區魚訊」仲介賣淫集團，發現有3000多名男客加入會員，過濾清查其交易內容後發現，暱稱「小輪子」的男客曾PO文：「那條魚不錯」、「品到一口好茶……」等，甚至在其他性交易LINE群組「推薦1條16歲的魚」（指少女），「吃好逗相報」推薦給其他男客。
檢警深入追查，赫然發現「小輪子」疑為彰化地檢署檢察官蔡曉崙，蔡曉崙日前被拘提到案，並在其彰檢辦公室內，查出蔡在群組中涉嫌介紹少女給男客性交易，還直接私訊少女幫她安排接客。
檢方認定蔡在前年以1小時3500元代價，與該名17歲少女「重慶妹」性交易；並在其擔任管理者的「茶餘飯後」群組內，媒介該少女與5名男客性交易。依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，請求加重其刑。
(中時)
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