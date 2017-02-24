纜繩斷裂 印尼籍船員墜地命危

23日午後變天，海線風速強勁，停靠在台中港碼頭的船舶不敵強風，向後移動撞到後方輪船致纜繩斷裂，25歲印尼籍船員從高處墜落，躺臥在血泊中，由於腦部重創，今天淩晨手術後送加護病房，仍有生命危險。

台中港警方調查，大翰船務公司所代理陽冠輪靠泊台中港西一碼頭，昨日夜間船舶不敵強風，陽冠輪後退不慎撞到停放後方的紫丁香輪，導致船舶向後移動撞到後方輪船，陽冠輪纜繩斷裂，印尼籍船員GALANG PUTRA LESMANA不慎從高處摔落，後腦勺著地，躺在一灘血泊中，經送童綜合醫院急救，凌晨已完成手術，目前仍神智不清，重度昏迷。

童綜合醫院指出，印尼籍船員上肢擦挫傷腦出血，手術送加護病房觀察，目前昏迷指數六分，有生命危險。

(中時)