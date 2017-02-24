烘焙坊勞資糾紛 廚師發文澄清
台中市永采烘焙坊勞資爭議引發社會議論，資方表示並沒有向離職員工及實習生個別求償59萬元，離職的廖姓主廚則在臉書發文指出資方說法不正確。
永采烘焙坊被離職員工、實習生控訴，每天工作近14小時，超時體力不堪負荷請辭，卻遭烘焙坊求償高額賠償金59萬元，引發社會討論。台中市勞工局說，雙方將於3月6日召開協調會
烘焙坊法務代表表示，業者向離職員工、實習生高額求償，是想要給學生「社會教育」，老闆娘要的是一個「道歉」，並非真的要錢。
對於自己離職原因，廖姓主廚指出，前公司不斷的惡意抹黑他，「關於離職部分，本人因為工作勞累，引起舊疾僵直性脊椎炎，讓身體十分不舒服，在2016年12月12日休假時，到中山醫藥大學附屬醫院，看了風濕免疫科來持續拿藥並且檢查」。
「那試問一下，如果單純只是惡意離職，為何我還要虐待自己身體，讓身體變成這樣才來說，連勞工局都查明有過勞狀況了，那我又為何是惡意的呢？這部分屬於惡意攻擊抹黑，造成我個人名譽損失，精神傷害的部分。」
廖姓主廚強調，他對這些部分要強烈澄清，他本人並沒有去勞工局申訴過，因為他不喜歡把事情鬧大，結果反被如此對待。1060224
(中央社)
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